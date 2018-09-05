В Японії зафіксували найтриваліший шлюб: секрет міцних стосунків
У Японії зафіксували найтриваліший шлюб – 81 рік разом. Подружжя внесли в книгу рекордів Гіннеса.
Чоловікові 108 років, а його дружині – 100. Масао і Міяко Мацумото розписались у далекому 1937 році і на кілька років їх розлучила Друга світова війна.
Читайте також: Шість типажів чоловіків, з якими не варто створювати сім'ю
У найтривалішому шлюбі народилось 5 донечок, з’явилося вже 13 онуків і аж 25 правнуків. Нині старенькі проживають у притулку для людей літнього віку, аби постійно перебувати під професійним наглядом.
А персонал будинку влаштував подружжю святкову весільну фотосесію. Самі ж рекордсмени на прохання розкрити рецепт такого тривалого сімейного щастя, запевняють, що запорука міцних відносин - це витривалість, приправлена терпінням.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"9 травня 2015 , 18:42
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР12 серпня 2017 , 21:08
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00