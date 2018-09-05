В Японії зафіксували найтриваліший шлюб: секрет міцних стосунків

У Японії зафіксували найтриваліший шлюб – 81 рік разом. Подружжя внесли в книгу рекордів Гіннеса.

Чоловікові 108 років, а його дружині – 100. Масао і Міяко Мацумото розписались у далекому 1937 році і на кілька років їх розлучила Друга світова війна.

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У найтривалішому шлюбі народилось 5 донечок, з’явилося вже 13 онуків і аж 25 правнуків. Нині старенькі проживають у притулку для людей літнього віку, аби постійно перебувати під професійним наглядом.

А персонал будинку влаштував подружжю святкову весільну фотосесію. Самі ж рекордсмени на прохання розкрити рецепт такого тривалого сімейного щастя, запевняють, що запорука міцних відносин - це витривалість, приправлена терпінням.