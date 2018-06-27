В Японії запустять поїзд Hello Kitty: фото

У суботу, 30 червня у Японії запустять потяг Hello Kitty з метою сприяти розвитку туризму.

У потязі Hello Kitty буде два вагони. Про це повідомляє CNN.

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Однак у першому вагоні не буде місць. Він призначений для того, щоб мати можливість придбати регіональні товари та продукти Західної Японії – від туалетного паперу до моторної олії.

Натомість у другому розмістять величезну ляльку Hello Kitty, біля якої створять фотозону.

Дивіться відео, як виглядає поїзд Hello Kitty в Японії: