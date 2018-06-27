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В Японії запустять поїзд Hello Kitty: фото

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В Японії запустять поїзд Hello Kitty
В Японії запустять поїзд Hello Kitty / Фото з відкритих джерел

У суботу, 30 червня у Японії запустять потяг Hello Kitty з метою сприяти розвитку туризму.

У потязі Hello Kitty буде два вагони. Про це повідомляє CNN.

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Однак у першому вагоні не буде місць. Він призначений для того, щоб мати можливість придбати регіональні товари та продукти Західної Японії – від туалетного паперу до моторної олії.

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

Натомість у другому розмістять величезну ляльку Hello Kitty, біля якої створять фотозону.

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

Дивіться відео, як виглядає поїзд Hello Kitty в Японії:

 

Теги: LifeStyle Транспорт Курйозні новини Японія
Джерело: 24 Канал
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