В Японії запустять поїзд Hello Kitty: фото
У суботу, 30 червня у Японії запустять потяг Hello Kitty з метою сприяти розвитку туризму.
У потязі Hello Kitty буде два вагони. Про це повідомляє CNN.
Читайте також: Японська принцеса відмовилась від королівських титулів задля шлюбу з простолюдином
Однак у першому вагоні не буде місць. Він призначений для того, щоб мати можливість придбати регіональні товари та продукти Західної Японії – від туалетного паперу до моторної олії.
Натомість у другому розмістять величезну ляльку Hello Kitty, біля якої створять фотозону.
Дивіться відео, як виглядає поїзд Hello Kitty в Японії:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі