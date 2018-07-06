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В Японії зловмисники заробили мільйони на любителях порно

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В Японії зловмисники заробили мільйони на любителях порно
В Японії зловмисники заробили мільйони на любителях порно / Фото з вільних джерел

В Японії викрили угрупування шахраїв, які встановлювали на порно-сайти програму-вимагач, яка вимагала від користувачів оплатити послуги порталів. За кілька років зловмисники отримали від жертв 920 мільйонів єн (близько 8,3 мільйона доларів).

Про це повідомляє видання Asahi Shimbun.

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Поліція заарештувала 11 чоловіків, задіяних у злочинній схемі. Вони налагодили складну систему, яка складається з декількох підставних порносайтів.

Шкідлива програма завантажувалася на комп'ютери при спробі відтворення еротичних роликів. Попередження комп'ютера про небезпечне завантаження користувачі, як правило, ігнорували, так як шахраї заманювали їх банером "Якщо ви натиснете кнопку нижче, щоб почати завантаження, відеоролики будуть відтворюватись".

Після активації на екрані з'являлося спливаюче вікно, яке вимагало "обов'язковий" платіж за реєстрацію на порносайті. Вимога не зникала з екранів навіть після закриття сторінок в браузері. На заглушці також відображався телефонний номер, який нібито приймає дзвінки від користувачів, які не хотіли реєструватися (мабуть, це був один з методів вимагання коштів у наляканих жертв).

Повідомляється, що злочинці шантажували користувачів з 2013 року. За кілька років число їх жертв перевищило 10 тисяч осіб.

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Теги: Техно Інтернет Японія Шахрайство Порно
Джерело: 24 Канал
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