В Єревані опозиція оголосила про початок "Оксамитової революції"
У столиці Вірменії Єревані тривають масові протести громадян. Громадськість виступає проти можливого призначення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Сержа Саргсяна. Опозиційний лідер Нікол Пашинян в Єревані оголосив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
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"У Вірменії встановилася революційна ситуація. Я тут і зараз оголошую про початок "оксамитової революції ", – сказав Пашинян, виступаючи на площі Франції в центрі Єревана.
"Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії ", – сказав депутат, звертаючись до своїх прихильників .
Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції, які виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю університету. Лідер протестного руху заявив, що кінцева мета акції протесту – дійти до будівлі парламенту.