В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: з'явились перші фото

У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього тисячі вірян з усього світу стали свідками сходження Благодатного вогню.

Сходження відбулося близько 14:30 за київським часом.

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На події були присутні тисячі паломників з усього світу. Патріарх Єрусалимський Феофіл перебував у кувуклії один, а після появи Благодатного вогню, одразу передав його вірянам.

Thousands taking part in the #HolyFire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in #Jerusalem's old city. pic.twitter.com/M3dytGgWqK — Israel ישראל (@Israel) 27 квітня 2019 р.

Зараз на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо до аеропорту вирушають сотні делегацій з усього світу.

Kolejny raz: Mamy to! :) Święty Ogień zszedł w Jerozolimie, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz dotrze do wszystkich stron świata od Baku do Toronto. Chrystus Zmartwychwstał, Jerozolima to pierwsze miejsce na świecie, gdzie słowa te zostały ogłoszone. pic.twitter.com/ItzHhh367C — Dariusz Płochocki (@DPPlochocki) 27 квітня 2019 р.

До слова, українська делегація, яка складається з 30 осіб, також перебуває в Єрусалимі. Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.