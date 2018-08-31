В ЄС планують відмовитись від переходу на літній та зимовий час

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив про бажання ЄС скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Таку думку він озвучив, посилаючись на онлайн-голосування громадян ЄС, більшість яких виступили проти переведення часу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Понад 80% респондентів з 4,6 мільйона осіб, що взяли участь у найбільшому онлайн-опитуванні в історії ЄС, підтримали скасування переведення годинників на літній і зимовий час.

За словами Юнкера, він буде наполягати на скасуванні переведення годинникових стрілок. Рішення Єврокомісії має бути ухвалено сьогодні.

"Ми провели опитування, мільйони відповіли й вірять, що в майбутньому літній час триватиме цілий рік, і це станеться. Люди цього хочуть, ми це зробимо", – каже Юнкер.

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Проте ті громадяни ЄС, що підтримали ініціативу, мають трохи почекати до остаточного скасування процедури. Єврокомісія навіть після прийняття рішення матиме висунути проект документа про скасування літнього часу. Європарламент і усі 28 держав-членів союзу повинні затвердити документ.

Нагадаємо, на початку року Європейський парламент звернувся до Європейської комісії з закликом про виступ з пропозицією щодо скасування переходу на зимовий та літній час.