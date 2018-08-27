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В ЄС заборонили використання популярних в Україні ламп

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Галогенові лампи
Галогенові лампи / day.kyiv.ua

Євросоюз з 1 вересня заборонить використання галогенних ламп, які були в обігу близько 60 років.

Про це повідомляє The Guardian.

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Таку заборону запровадили у межах політики енергозбереження. Під неї, насамперед, потрапляють лампочки та свічкоподібні світильники.

Покупцям пропонують перейти на світлодіодні (LED) лампи, які споживають уп’ятеро менше електрики, ніж галогенні моделі. Крім того, термін використання галогенних ламп в середньому становить два роки, тоді як термін експлуатації світлодіодних моделей – 10-15 років.

Очікується, що відмова від використання галогенних ламп дозволить запобігти 15 мільйонів тонн вуглецевих викидів у рік, що дорівнює споживанню електроенергії в Португалії.

Як свідчать дослідження, галогенні лампи дешевші при покупці, проте витрати на електроенергію при їх використанні вищі, ніж у випадку зі світлодіодними.

Теги: Техно Євросоюз Енергетика
Джерело: 24 Канал
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