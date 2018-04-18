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В Єви Лонгорії з’явилась іменна зірка на "Алеї слави"

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / The Sun

43-річна голлівудська актриса Єва Лонгорія неймовірно щаслива не лише через те, що зовсім скоро вперше стане матір’ю від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, а ще й тому, що отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Лос-Анджелесі.

Про це зірка емоційно розповіла у своєму Instagram.

"Сьогодні здійснилася моя мрія! Власна зірка на "Алеї слави" – це величезна честь для мене, і я до сих пір в це не вірю! Я, нарешті, дочекалася того моменту, коли приєдналася до легенд", – радісно прокоментувала подію Єва.

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На церемонії отримання зірки її особисто привітали та підтримали такі зірки як Рікі Мартін, Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Вікторія Бекхем, Мелані Гріффіт, а також чоловік Хосе Бастон.


Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном


Єва Лонгорія і її омріяла іменна зірка на "Алеї слави"


Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем


Єва Лонгорія і її зіркові друзі


Єва Лонгорія неймовірно щаслива

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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