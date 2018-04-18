В Єви Лонгорії з’явилась іменна зірка на "Алеї слави"

43-річна голлівудська актриса Єва Лонгорія неймовірно щаслива не лише через те, що зовсім скоро вперше стане матір’ю від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, а ще й тому, що отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Лос-Анджелесі.

Про це зірка емоційно розповіла у своєму Instagram.

"Сьогодні здійснилася моя мрія! Власна зірка на "Алеї слави" – це величезна честь для мене, і я до сих пір в це не вірю! Я, нарешті, дочекалася того моменту, коли приєдналася до легенд", – радісно прокоментувала подію Єва.

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На церемонії отримання зірки її особисто привітали та підтримали такі зірки як Рікі Мартін, Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Вікторія Бекхем, Мелані Гріффіт, а також чоловік Хосе Бастон.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Кві 2018 р. о 6:23 PDT

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 17 Кві 2018 р. о 10:06 PDT

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 17 Кві 2018 р. о 1:51 PDT



Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном



Єва Лонгорія і її омріяла іменна зірка на "Алеї слави"



Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем



Єва Лонгорія і її зіркові друзі



Єва Лонгорія неймовірно щаслива