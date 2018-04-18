В Єви Лонгорії з’явилась іменна зірка на "Алеї слави"
43-річна голлівудська актриса Єва Лонгорія неймовірно щаслива не лише через те, що зовсім скоро вперше стане матір’ю від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, а ще й тому, що отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Лос-Анджелесі.
Про це зірка емоційно розповіла у своєму Instagram.
"Сьогодні здійснилася моя мрія! Власна зірка на "Алеї слави" – це величезна честь для мене, і я до сих пір в це не вірю! Я, нарешті, дочекалася того моменту, коли приєдналася до легенд", – радісно прокоментувала подію Єва.
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На церемонії отримання зірки її особисто привітали та підтримали такі зірки як Рікі Мартін, Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Вікторія Бекхем, Мелані Гріффіт, а також чоловік Хосе Бастон.
Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном
Єва Лонгорія і її омріяла іменна зірка на "Алеї слави"
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Єва Лонгорія і її зіркові друзі
Єва Лонгорія неймовірно щаслива
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