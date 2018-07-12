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У Youtube на Android з'явилася цікава функція

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У Youtube на Anroid тепер можна увійти у режим інкогніто
У Youtube на Anroid тепер можна увійти у режим інкогніто / Shutterstock

Власники Android-смартфонів у додатку Youtube мають можливість користуватися вельми корисною функцією, а саме режимом інкогніто. Його особливістю є те, що історія ваших переглядів залишається чистою.

Щоб отримати доступ до режиму інкогніто, треба натиснути на свій аватар, і там у списку під опцією "Мій канал" можна побачити "Увімкнути інкогніто". Зауважимо, що раніше на цьому місці була кнопка "Вийти".

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Інкогніто, Yutube, Android, додатки, смартфони, мобільні
Як увійти та вийти з режиму інкогніто

Коли ж Ви увімкнете режим інкогніто, одразу з’явиться сповіщення, що навчальний заклад, роботодавець і провайдер інтернету, ймовірно, продовжать бачити Ваші дії.

Щоб перевірити, чи увімкнено інкогніто, можна подивитися на свій аватар – у цьому режимі на його місці розмішується іконка у вигляді окуляр і капелюшка. Також у нижній частині екрана є відповідний напис.

Зауважимо, у режимі інкогніто в меню YouTube є доступними тільки пункти Home і Trending (хоча відображаються всі). Якщо ж клікатимете на інші функції, то з’явиться повідомлення, що вони будуть доступними тільки після виходу з режиму інкогніто.

Інкогніто, Yutube, Android, додатки, смартфони, мобільні
У режимі інкогніто в Youtube э доступними тільки пункти Home і Trending

Додамо, що режим інкогніто з’явився в останній версії оновлень для додатку Youtube на Android, і поки вона є доступною лише в цій операційній системі – у версіях для ПК і Apple такої функції наразі немає.

Нагадаємо, раніше в YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачу про те, що час відволіктись від перегляду роликів. Зокрема, в налаштуваннях можна встановити періодичність нагадувань: від "ніколи" до трьох годин.

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Теги: Техно Смартфони Ґаджети Додатки YouTube
Джерело: 24 канал
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