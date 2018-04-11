В ЮНЕСКО ухвалили важливе рішення щодо Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке фактично дозволяє розмістити моніторингову місію для спостереження за ситуацією в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter.

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"Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тому числі Ханського палацу", – написав Клімкін.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 квітня 2018 р.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму під час так званої реставрації Ханського палацу окупанти знищують пам'ятку, яка у 2014 році мала бути включена до списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.