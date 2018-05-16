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В Запоріжжі затримано чоловіка, який кинув петарду в учасників ЛГБТ-акціїї: є постраждалий

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В Запоріжжі затримано чоловіка, який кинув петарду в учасників ЛГБТ-акціїї
В Запоріжжі затримано чоловіка, який кинув петарду в учасників ЛГБТ-акціїї / Громадське

У середу, 16 травня, у Запоріжжі провели акцію "Веселковий флешмоб 2018" до Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії, який щорічно відзначають 17 травня.

Під час акції постраждав один співробітник Нацполіції, повідомляє Громадське радіо.

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Один з організаторів акції, директор БФ "Гендер Зед" Ростислав Мілевський розповів, що ніхто з учасників акції не постраждав. Тих, хто хвилювався за свою безпеку, підвезли на автобусі, який замовили заздалегідь.

Правоохоронці затримали нападника, у якого також вилучили пістолет і електрошокер. За даними поліції, нападник кинув у натовп предмет, схожий на петарду.


Акція "Веселковий флешмоб 2018" у Запоріжжі

Зазначається, що охороняли акцію 100 правоохоронців.


Під час акції постраждав один правоохоронець

Дивіться відео затримання чоловіка, який кинув петарду в учасників ЛГБТ-акції в Запоріжжі:

Теги: Новини України Поліція Новини Запоріжжя ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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