В Жулянах пасажирський літак під час приземлення викотився за смугу: аеропорт закрили
В аеропорту "Київ" імені Сікорського" літак авіакомпанії Bravo, що виконував рейс за маршрутом Анталія-Київ, під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.
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На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в терміналі в залі прильоту,
– йдеться у повідомленні.
Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії. Прийнято рішення про закриття аеропорту на 5 годин до 1:00 години 15 червня.
Зазначимо, що в цей час у столиці була сильна злива, тому на аварію могли вплинути несприятливі погодні умови.
Фото Ростислав Данилейко / Українська правда