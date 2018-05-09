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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В ЗМІ назвали актора, який отримав найбільший гонорар за останні роки

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Деніел Крейг
Деніел Крейг / Фото з відкритих джерел

Імените видання Variety оприлюднило список гонорарів відомих голлівудських акторів у фільмах, які з’явились на екранах в минулому або будуть презентовані кінематографу ближчим часом.

За інформацією видання, найбільший гонорар отримав знаменитий актор Деніел Крейг, який у майбутній частині "Бондіани" отримає 25 мільйонів доларів. Наступні сходинки у рейтингу багатіїв посіли кіноактори Двейн Джонсон і Він Дізель – вони отримають у майбутніх кінострічках 22 і 20 мільйонів доларів відповідно.

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Щодо інших знаменитостей, то четверте місце посіла відома актриса Енн Хетеуей, яка отримає 15 мільйонів доларів за роль у фільмі "Барбі" 2020 року. А оскароносна Дженніфер Лоуренс, яка зайняла 5 місце у списку, також отримала 15 мільйонів доларів за гру у новому фільмі "Червоний горобець".

У десятку акторів, які отримали найбільші гонорари останнім часом, увійшли: Сет Роген, Том Круз, Гаррісон Форд, Сандра Буллок та Леонардо Ді Капріо. Що цікаво, всім відомий кіноактор Роберт Дауні-молодший, який посів 11 сходинку, лише за 15 хвилин ролі в образі Тоні Старка у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" отримав десять мільйонів доларів.

Теги: LifeStyle Кіно Рейтинги Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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