В ЗМІ розсекретили ім'я молодого бойфренда 60-річної Шерон Стоун: фото
Голлівудська актриса та секс-символ у кінематографі Шерон Стоун лише 10 березня відсвяткувала своє 60-річчя, однак на розвитку особистого життя зірка не зупиняється.
У виданні The Sun з’явились чутки, що бойфрендом Стоун є 41-річний італієць Анджело Боффа, який молодший за актрису майже на 20 років.
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Журналістам вдалось дізнатись, що Анджело успішно займається торгівлею нерухомістю, живе в Цюріху, але також багато часу проводить на Ібіці. З актрисою Шерон він познайомився в Санкт-Моріц в грудні минулого року під час своєї ділової поїздки до Швейцарії.
Спочатку Стоун і Боффа запримітили за поцілунками в Нью-Йорку два місяці тому, а згодом ЗМІ стверджували, що пара спільно провела День Валентина в одному з готелів Парижа. Нещодавно їх побачили разом на пляжі в Маямі.
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Анджело Боффа і Шерон Стоун у Маямі
Що цікаво, на безіменному пальці лівої руки прихильники розгледіли обручку, що може свідчити про їхні заручини.