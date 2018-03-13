В ЗМІ розсекретили ім'я молодого бойфренда 60-річної Шерон Стоун: фото

Голлівудська актриса та секс-символ у кінематографі Шерон Стоун лише 10 березня відсвяткувала своє 60-річчя, однак на розвитку особистого життя зірка не зупиняється.

У виданні The Sun з’явились чутки, що бойфрендом Стоун є 41-річний італієць Анджело Боффа, який молодший за актрису майже на 20 років.

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Журналістам вдалось дізнатись, що Анджело успішно займається торгівлею нерухомістю, живе в Цюріху, але також багато часу проводить на Ібіці. З актрисою Шерон він познайомився в Санкт-Моріц в грудні минулого року під час своєї ділової поїздки до Швейцарії.

Допис, поширений Angelo Boffa ️ (@figlio_del_mar) 12 Бер 2018 р. о 7:14 PDT

Спочатку Стоун і Боффа запримітили за поцілунками в Нью-Йорку два місяці тому, а згодом ЗМІ стверджували, що пара спільно провела День Валентина в одному з готелів Парижа. Нещодавно їх побачили разом на пляжі в Маямі.

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Анджело Боффа і Шерон Стоун у Маямі

Що цікаво, на безіменному пальці лівої руки прихильники розгледіли обручку, що може свідчити про їхні заручини.