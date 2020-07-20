Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович розповів, як здійснюється керівництво в партії "Опозиційна платформа – За життя".

За словами Вадима Рабіновича, у партії ще не ухвалено рішення про те, кого висувати кандидатом у президенти України на можливих дострокових виборах. Про це він розповів в інтерв'ю "112 Україна".

На запитання: "Рейтинги Вашої партії, згідно із соцопитуваннями, неухильно зростають. Як ви ставитеся до того, що Юрій Бойко є одним з лідерів президентських перегонів?", Вадим Рабінович відповів:

"Вибори президента України були рік тому, і про наступні вибори думати поки зарано. Можливо, Зеленський докерується до того, що будуть позачергові президентські вибори, але сьогодні про це говорити зарано. Тому, природно, в партії не ухвалювали жодних рішень із приводу майбутнього кандидата в президенти на наступних виборах. Сьогодні ми готуємося до місцевих виборів.

Що стосується Юрія Бойка, то він був кандидатом від ОПЗЖ на виборах президента у 2019 році. Ми тоді об'єдналися заради майбутнього країни, і, хоча кандидатами в президенти були я і Бойко, я відмовився від участі в президентських перегонах. І на засіданні Стратегічної Ради ми ухвалили рішення висунути Бойка на виборах як кандидата в президенти. На наступних виборах, я впевнений, також у нас буде відповідне рішення. Як ви знаєте, у нас є партія ідеологічна, не вождистського типу. Ми з Юрієм Бойком – співголови партії. Рішення про те, хто буде кандидатом від партії на виборах президента України, буде ухвалювати Стратегічна Рада, а затверджувати – З'їзд партії".

На уточнювальне запитання про те, як ухвалюють рішення в партії "Опозиційна платформа – За життя", Вадим Рабінович відповів:

"Співголови партії здійснюють загальне керівництво діяльністю партії, а також представляють партію перед всіма підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. Рішення співголів оформлюються виключно за підписом нас обох.

Найважливіші рішення ухвалюють на Стратегічній Раді партії – це найвищий орган управління в період між засіданнями Політради і з'їздами партії. Керівником Стратегічної Ради є Віктор Медведчук. Згідно зі Статутом, він представляє ОПЗЖ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого управління. Він підписує всі договори від імені ОПЗЖ і фінансові документи.

Стратегічна Рада партії є найвищим керівним органом в період між засіданнями Політичної Ради партії. До складу Стратегічної Ради входять 4 посадові особи – це співголови партії Вадим Рабінович і Юрій Бойко, голова Політичної Ради партії Віктор Медведчук і голова Виконкому Сергій Льовочкін".