Вагітна Джамала отримала престижну премію "Жінка України-2018"

Українська співачка Джамала встигає не лише брати участь в декількох телевізійних проектах під час своєї вагітності, а й отримувати престижні нагороди.

Так, артистка 15 березня удостоїлася премії "Жінка України-2018" в номінації "Шоу-бізнес" за версією українського журналу "Единственная".

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"Дякую журналу "Единственная" за нагороду "Жінка України 2018" та натхнення!!! Дякую моїм фанам, що голосували за мене. Мені дуже приємно", – йдеться в підписі до фотографій Джамали в Instagram.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Бер 2018 р. о 12:31 PDT

Варто знати, що щорічна премія "Жінка України" надається тим жінкам, які досягли успіхів у різних сферах діяльності і надихають інших людей на сміливі вчинки. Переможців визначають в кількох номінаціях.