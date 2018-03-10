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Вагітна Джамала взяла участь у ніжній фотосесії: чарівні світлини

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Джамала знялась у ніжній фотосесії
Джамала знялась у ніжній фотосесії / Фото з вільних джерел

Українська популярна співачка Джамала опублікувала нові світлини на сторінці в Instagram.

Чуттєва співачка Джамала, яка чекає на появу первістка, не забуває про творчу роботу, тому бере участь у нових проектах та фотосесіях. Так, для порталу MilkTalks співачка постала у ніжних образах, які підкреслили її стан.

На одній зі світлин, які зірка розмістила в соціальній мережі, вона позує в голубій сукні, яка легко спадає з окреглого живота Джамали. На іншому фото співачка сидить на кріслі в широких штанах та блузі, легко піднявши руки вгору. При цьому Джамала дивиться вверх, а не в камеру, що додало якоїсь задумливості образу.

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Кожен день не схожий... Спокій... Сум... Щастя... Безтурботність... Хвилювання... Радість... Подобається жити,
– прокоментувала фото Джмала.

Тендітний та чуттєвий "лук" оцінили прихильники зірки, які не стримували свого захвату. "Ви прекрасна", "Гарні фото", Дуже ніжна та неймовірно красива", "Чарівна", – захоплено прокоментували нові світлини користувачі соцмереж.

c a l m n e s s

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Теги: Новини України LifeStyle Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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