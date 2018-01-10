Вагітна Джамала взяла участь в колоритній фотосесії
11:25, сьогодні 1788 Читать новость на русском
Перед початком нового сезону популярного телепроекту "Голос країни. Діти" Джамала знялася в атмосферному ролику.
Про це повідомляє ТСН.
Для фотосесії організатори обирали незвичні місця. Так, Джамала, яка чекає на появу первістка, позувала для камер, сидячи біля озера. Зйомка відбулась в одній з оранжерей Київського ботанічного саду імені академіка Фоміна.
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Співачка одягла білу довгу сукню, яка ніжно підкреслила округлий живіт. Плечі Джамали у стильному вбранні були відкритими. Сама ж сукня оздоблена світлими перлинами.
Зазначимо, що окрім Джамали, зірковими тренерами проекту стали Тіна Кароль, Потап та Сергій Бабкін. Восьмий сезон шоу стартуватиме 28 січня о 21:00.
Фотосесія Джамали
Джерело: 24 Канал
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