Вагітна Джамала взяла участь в колоритній фотосесії

Перед початком нового сезону популярного телепроекту "Голос країни. Діти" Джамала знялася в атмосферному ролику.

Про це повідомляє ТСН.

Для фотосесії організатори обирали незвичні місця. Так, Джамала, яка чекає на появу первістка, позувала для камер, сидячи біля озера. Зйомка відбулась в одній з оранжерей Київського ботанічного саду імені академіка Фоміна.

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Співачка одягла білу довгу сукню, яка ніжно підкреслила округлий живіт. Плечі Джамали у стильному вбранні були відкритими. Сама ж сукня оздоблена світлими перлинами.

Зазначимо, що окрім Джамали, зірковими тренерами проекту стали Тіна Кароль, Потап та Сергій Бабкін. Восьмий сезон шоу стартуватиме 28 січня о 21:00.

Фотосесія Джамали