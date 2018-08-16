Вагітна Гіларі Дафф в бікіні продемонструвала округлий живіт: фото
Знаменита американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка очікує на появу другої дитини, відпочивала на пляжі в Малібу зі своїм коханим Меттью Комою.
Майбутні батьки насолоджувалися відпочинком у спекотний день, а ввечері прогулялися вздовж узбережжя Тихого океану. Про це повідомляє видання Daily Mail.
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30-річна артистка напередодні заявила, що очікує на появу другої дитини від музиканта Меттью Комі, з яким познайомилась три роки тому і почала стосунки на початку 2017 року.
Гіларі раніше була одружена на хокеїстові Майку Комрі, з яким перебувала в шлюбі з 2010 по 2016 рік. Від нього вона народила свого первістка – сина Луку Круз Комрі, якому зараз 6 років.
Гіларі Дафф і Меттью Кома
Гіларі Дафф
Гіларі Дафф і Меттью Кома
Гіларі Дафф і Меттью Кома
Гіларі Дафф