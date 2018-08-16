Вагітна Гіларі Дафф в бікіні продемонструвала округлий живіт: фото

Знаменита американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка очікує на появу другої дитини, відпочивала на пляжі в Малібу зі своїм коханим Меттью Комою.

Майбутні батьки насолоджувалися відпочинком у спекотний день, а ввечері прогулялися вздовж узбережжя Тихого океану. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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30-річна артистка напередодні заявила, що очікує на появу другої дитини від музиканта Меттью Комі, з яким познайомилась три роки тому і почала стосунки на початку 2017 року.

Гіларі раніше була одружена на хокеїстові Майку Комрі, з яким перебувала в шлюбі з 2010 по 2016 рік. Від нього вона народила свого первістка – сина Луку Круз Комрі, якому зараз 6 років.



Гіларі Дафф і Меттью Кома



Гіларі Дафф



Гіларі Дафф і Меттью Кома



Гіларі Дафф і Меттью Кома



Гіларі Дафф