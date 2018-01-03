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Вагітна Хлої Кардашян опублікувала романтичну серію з коханим: фото

18:48, сьогодні 1757 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Вагітна світська левиця Хлої Кардашян, яка зараз перебуває на 6 місяці вагітності, тепер сміливо публікує фото з округленим животиком та з батьком майбутнього первістка.

Відповідна серія знімків з’явилась в Instagram.

33-річна зірка постала на кадрах в обтягуючій сукні від бренду "House of CB" вартістю 146 доларів, який вдало підкреслив її кругленький живіт.

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❥ Officially 6 months ❥

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

На світлинах вона також цілує свого коханого та батька майбутньої дитини Трістана Томпсона.

"Мама і тато", – лаконічно підписала знімок Хлої. Вона також підтвердила, що перебуває на 6 місяці вагітності. Тобто можна вважати, що в квітні на світ з’явиться ще один член сімейства Кардашян.

❥ Mom and Dad ❥

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Day 1 of 2018

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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