Вагітна Хлої Кардашян опублікувала романтичну серію з коханим: фото
18:48, сьогодні 1757 Читать новость на русском
Вагітна світська левиця Хлої Кардашян, яка зараз перебуває на 6 місяці вагітності, тепер сміливо публікує фото з округленим животиком та з батьком майбутнього первістка.
Відповідна серія знімків з’явилась в Instagram.
33-річна зірка постала на кадрах в обтягуючій сукні від бренду "House of CB" вартістю 146 доларів, який вдало підкреслив її кругленький живіт.
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На світлинах вона також цілує свого коханого та батька майбутньої дитини Трістана Томпсона.
"Мама і тато", – лаконічно підписала знімок Хлої. Вона також підтвердила, що перебуває на 6 місяці вагітності. Тобто можна вважати, що в квітні на світ з’явиться ще один член сімейства Кардашян.
Джерело: 24 Канал
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