Вагітна Хлої Кардашян продемонструвала яскравий образ у короткому міні: фото
Світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейства Кардашян" Хлої Кардашян зачарувала новим ефектним образом в приталеному і блискучому міні. Зірка сьогодні перебуває на 8 місяці вагітності.
Відповідні фото Хлої опублікувала у своєму Instagram.
33-річна Кардашян обрала для світського виходу сяючу міні-сукню, доповнивши образ чорним кардиганом, яскравими сережками та макіяжем. Свій "лук" Хлої завершила стильним пучком волосся.
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Хлої Кардашян у новому образі
Зірка вже дуже очікує на народження свого первістка від баскетболіста Тристана Томпсона. Стать майбутньої дитини вона має повідомити вже цієї неділі в новому випуску шоу "Сімейство Кардашян".
Джерело: 24 Канал
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