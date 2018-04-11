Вагітна Кендіс Сванепул повністю оголилася для фотосесії
Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул готується до народження другої дитини і поділилася в соцмережі особистими кадрами.
29-річна Кендіс виклала повністю оголене фото на своїй сторінці в Instagram.
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"Тіло розквітає під впливом духовних і фізичних змін... Хіба жінки не чудові?!" – підписала вона кадр і додала, що перебуває на 6 місяці.
Кендіс Сванепул на 6 місяці вагітності
Як відомо, модель Victoria's Secret чекає на другого сина: разом з чоловіком Херманном Николи вона уже виховує однорічного Анаку.
Джерело: 24 Канал
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