Вагітна Кендіс Сванепул повністю оголилася для фотосесії

Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул готується до народження другої дитини і поділилася в соцмережі особистими кадрами.

29-річна Кендіс виклала повністю оголене фото на своїй сторінці в Instagram.

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"Тіло розквітає під впливом духовних і фізичних змін... Хіба жінки не чудові?!" – підписала вона кадр і додала, що перебуває на 6 місяці.

Кендіс Сванепул на 6 місяці вагітності

Як відомо, модель Victoria's Secret чекає на другого сина: разом з чоловіком Херманном Николи вона уже виховує однорічного Анаку.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 7 Бер 2018 р. о 1:28 PST