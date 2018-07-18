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Вагітна Кейт Аптон показала округлий живіт в стильному костюмі: чарівні фото

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Кейт Аптон вагітна первістком
Кейт Аптон вагітна первістком / hdqwalls.com

Вперше після оголошення про вагітність супермодель Кейт Аптон з'явилась перед прихильниками. Зірка засвітила милий округлий живіт.

Не минуло й тижня після оголошення про вагітність, як 26-річна Кейт Аптон постала перед фотографами. Модель та акторка, яка отримала титул найсексуальнішої жінки планети за версією журналу Maxim, продемонструвала округлий живіт у приталеному вбранні. 

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Зірка разом зі своїм чоловіком – бейсболістом Джастіном Верлендером – пройшлась червоною доріжкою в Національному парку Вашингтона. Саме там відбулась спортивна гра, в якій взяв участь коханий Кейт Аптон. Модель, яка прийшла підтримати чоловіка, довго позувала перед камерами та спілкувалась з прихильниками. 

Постала перед громадськістю чарівна Кейт у білому костюмі від Anine Bing та чорній майці. Стильні окуляри з білою оправою та взуття на підборах завершили стильний образ вагітної манекенниці. 

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

 

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

 

 

Варто зазначити, що таке вбрання дуже нагадувало те, в якому зірка оголосила про майбутнє материнство. Ймовірно, саме в такому образі Кейт Аптон почувається комфортно. 

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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