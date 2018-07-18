Вагітна Кейт Аптон показала округлий живіт в стильному костюмі: чарівні фото

Вперше після оголошення про вагітність супермодель Кейт Аптон з'явилась перед прихильниками. Зірка засвітила милий округлий живіт.

Не минуло й тижня після оголошення про вагітність, як 26-річна Кейт Аптон постала перед фотографами. Модель та акторка, яка отримала титул найсексуальнішої жінки планети за версією журналу Maxim, продемонструвала округлий живіт у приталеному вбранні.

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Зірка разом зі своїм чоловіком – бейсболістом Джастіном Верлендером – пройшлась червоною доріжкою в Національному парку Вашингтона. Саме там відбулась спортивна гра, в якій взяв участь коханий Кейт Аптон. Модель, яка прийшла підтримати чоловіка, довго позувала перед камерами та спілкувалась з прихильниками.

Постала перед громадськістю чарівна Кейт у білому костюмі від Anine Bing та чорній майці. Стильні окуляри з білою оправою та взуття на підборах завершили стильний образ вагітної манекенниці.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 17 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Допис, поширений What Pros Wear ️ (@whatproswear) 17 Лип 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 18 Лип 2018 р. о 12:28 PDT

Допис, поширений користувачем @kateuptonjustinverlander 17 Лип 2018 р. о 5:19 PDT

Варто зазначити, що таке вбрання дуже нагадувало те, в якому зірка оголосила про майбутнє материнство. Ймовірно, саме в такому образі Кейт Аптон почувається комфортно.