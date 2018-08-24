Вагітна Кейт Хадсон створить універсальну колекцію одягу

Голлівудська акторка Кейт Хадсон, яка невдовзі втретє стане мамою, виступить у ролі дизайнера. Знаменитість створить універсальну колекцію одягу.

Як повідомляє WWD, акторка розробить вбрання спільно з New York & Co. Наразі невідомо, як називатиметься колекція одягу від Кейт Хадсон. Однак бренд вже повідомив, що всі прихильники зможуть придбати вбрання в Інтернет-магазині.

Читайте також: Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах

"Наші клієнти вже кілька років просять співпрацювати з Кейт. Ми вважаємо, що її сила, стиль та соціальний вплив не тільки зміцнять наші відносини з постійними клієнтами, але й закличуть інших людей познайомитись з брендом", – сказав Грег Скотт, виконавчий директор компанії New York & Co.

До колекції Кейт Хадсон ввійдуть верхній одяг, сукні, базовий денім, трикотаж і одяг для занять спортом. окрім дизайнерської роботи, акторка стане амбасадором бренду і, ймовірно, зніметься в його рекламі.

Для мене завжди було важливо співпрацювати з компаніями, які поділяють мої цінності і креативне бачення. Мені подобається якість матеріалів, які використовує New York & Co,

– розповіла Кейт Хадсон.

До слова, це не вперше голлівудська зірка створює власну колекцію одягу. В 2013 році Кейт Хадсон стала власником бренду спортивного вбрання Fabletics.