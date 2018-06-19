Вагітна Кейт Хадсон засвітилась на пляжі в Греції
39-річна голлівудська актриса Кейт Хадсон, яка вагітна третьою дитиною, наразі відпочиває зі своїм коханим та батьками в Греції. Папараці змогли зафіксувати кінозірку з округлим животом.
Зіркова матуся не сидить на місці, а подорожує та навіть займається активним способом життя. У своєму Instagram актриса опублікувала фото зі своїм коханим Денні Фудзікавою і батьками Голді Хоун і Куртом Расселом, де всі вони займаються акваареобікою.
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Також папараці з видання The Daily Mail показали вагітну кінозірку, яка очікує на появу третього малюка в серпні цього року. На узбережжя грецького острова Міконос жінка обрала декілька купальників – яскравий жовтий, білий та чорний, а також капелюх та парео. Хадсон засмагала під сонцем, плавала у човні і просто приємно проводила час з рідними.
Кейт Хадсон у Греції
Кейт Хадсон у Греції
Кейт Хадсон у Греції
Кейт Хадсон у Греції
Нагадаємо, що Кейт Хадсон у квітні повідомила шанувальників про очікування донечки. Окрім того, у Кейт вже є двоє дітей від попередніх стосунків: 4-річний син від музиканта кріса Робінсона і 6-річний син від соліста Muse Меттью Белламі.