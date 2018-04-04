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Вагітна Кейт Міддлтон сходила на шопінг до супермаркету: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото з вільних джерел

Кейт Міддлтон, яка чекає на появу третьої дитини, не збирається сидіти на королівському дивані до початку пологів. Герцогиня Кембриджська не бере участь в офіційних заходах, однак не відмовляється від звичайного шопінгу в супермаркеті.

Хоч Кейт Міддлтон офіційно заявила, що вже не буде учасницею світських заходів у Великобританії, сидіти у декреті все ж не збирається. Герцогиня на 9 місяці вагітності відправилась у магазин, де закупила чимало продуктів.

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Дружина принца Вільяма привітно віталась з усіма, хто її впізнавав у крамниці. Герцогиня Кембриджська навіть придбала акційні товари, серед яких була зелень. Під час шопінгу її супроводжував один працівник королівської охорони. Така відкритість до британців неабияк сподобалась відвідувачам крамниці.

Хоч це був буденний вихід герцогині, вона все ж виглядала витончено і стильно. Для шопінгу Кейт Міддлтон вбрала чорні приталені штани, білу блузку та пальто. Вагітна дружина принца Вільяма не взула туфлі на підборах, надавши перевагу черевикам на танкетці.


Кейт Міддлтон на шопінгу в супермаркеті

Як відомо, раніше в одному із західних ЗМІ з'явилось інтерв'ю з принцом Вільямом, в якому він зізнався, що життя королівської сім'ї далеко не таке, як його уявляють люди. Принци полюбляють ходити в звичайні магазини та вбирати звичайні недорогі речі. Тому вихід Кейт Міддлтон тільки підтвердив слова її чоловіка.


Кейт Міддлтон в супермаркеті


Кейт Міддлтон супроводжував один охоронець


Герцогиня Кембриджська зробила покупки в супермаркеті


Кейт Міддлтон на 9 місяці вагітності пішла в супермаркет

Теги: Королівська сім'я LifeStyle Кейт Міддлтон
Джерело: The Daily Mail
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