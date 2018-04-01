Вагітна Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом на Великдень: фото

Вагітна герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прийшла на великоднє богослужіння неподалік Лондона. Дружина принца Вільяма виглядала розкішно та привернула увагу всіх учасників церемонії своїм ніжним образом.

36-річна Кейт Міддлтон, яка очікує на появу третьої дитини, долучилась до урочистого богослужіння, яке відбулось у каплиці Святого Георгія у Віндзорському палаці. На захід герцогиня прийшла у супроводі свого чоловіка – принца Вільяма, який ніжно її підтримував та не покидав ні на мить.

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Кейт Міддлтон вбрала на богослужіння темне пальто, доповнивши образ милим капелюшком та взуттям на підборах. Окрім цього, герцогиня прикрасила стильний одяг брошкою з перлин та сережками. Прикраси підкреслили витончений образ дружини британського принца Вільяма.



Кейт Міддлтон та принц Вільям



Кейт Міддлтон відвідала великоднє богослужіння

Також великоднє богослужіння відвідала королева Єлизавета ІІ, яка зачарувала всіх яскраво-рожевим вбранням. Попри дощову погоду щорічну подію відвідали члени королівської сім'ї. Зокрема, у Вінзорському палаці до Єлизавети ІІ приєдналися принцеса Енн, князь Ендрю та принц Едвард, принцеси Беатріче та Євгенія.

Вишукана церемонія стала своєрідною репетицією перед весіллям принца Гаррі та Меган Маркл. Відомо, що вінчання пари відбудеться саме в каплиці Святого Георгія.



Королева Єлизавета ІІ в яскравому вбранні



Королівська сім'я у Віндзорському палаці