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Вагітна Кейт Міддлтон зачарувала елегантним пальто за 100 доларів: фото

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Кейт Міддлтон в Оксфорді
Кейт Міддлтон в Оксфорді / Getty images

Дружина британського принца Вільяма вкотре довела, що виглядати шикарно можна із невеликим бюджетом. На зустріч в Оксфарді Кейт Міддлтон вбрала пальто, вартість якого сягала 100 доларів.

Відомо, що герцогиня Кембриджська відвідала початкову школу Pegasus в британському місті Оксфорд, повідомляє видання The Daily Mail.

Під час поїздки Кейт Міддлтон ознайомилась з роботою благодійної організації Family Links, метою якої є допомога у вирішенні емоційних проблем у сім'ї.

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На зустріч зі школярами герцогиня вбрала біле пальто, яке мило підкреслило її вагітність. Образ Кейт Міддлтон доповнила коричневими туфлями на підборах та стильним клатчем. Як завжди, виточено та елегантно, дружина принца Вільяма зробила на волоссі легкі кучері.

Діти в Оксфорді не тільки щиро вітали герцогиню Кембриджську на подвір'ї школи, але підготували подарунок. Школярі вручили Кейт Міддлтон книгу з поемами, віршами та колисковими.

Для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та нового члена королівської сім'ї,
– мило підписали книгу.

У ЗМІ припускають, що третя дитина герцогині Кейт та принца Вільяма з'явиться на світ 23 квітня, в День святого Георгія, або в дату, наближену до цієї. Наразі ж Кейт Міддлтон красується перед камерами з чималим животом, чим тішить всіх британців.


Символічний подарунок для королівської сім'ї


Кейт Міддлтон в Оксфорді


Стильне вбрання Кейт Міддлтон (фото: The Daily Mail)


Кейт Міддлтон у пальто за 100 доларів

Кейт Міддлтон у школі Оксфорда

Теги: LifeStyle Великобританія Діти Мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня
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