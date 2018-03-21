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Вагітна Кейт Міддлтон зачарувала яскравим весняним образом: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Daily Mail

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон напередодні народження третьої дитини продовжує слідувати своєму зайнятому графіку королівських обов'язків.

Так, вранці 21 березня 36-річна Кейт відвідала симпозіум провідних вчених та благодійних організацій, який присвячений питанням дитячого психічного здоров'я, пише Daily Mail.

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Для події Міддлтон обрала справді весняний наряд – лимонно-зелене пальто з деталізованим бантиком на комірці. Герцогиня доповнила образ бежевими туфлями на невисоких підборах.

Весь лук Кейт був від її улюбленого бренду Jenny Packham.

Кейт Міддлтон

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Мода
Джерело: 24 Канал
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