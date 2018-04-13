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Вагітна Лобода випустила кліп на саундтрек до російського фільму: відео

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Новий кліп Світлани Лободи
Новий кліп Світлани Лободи / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, презентувала кліп на пісню "Лети", що стала саундтреком до російського фільму "Гоголь.Вій".

Українська співачка, яка не цурається робити кар'єру в Росії, знову показала свою прихильність до російського шоу-бізнесу, записавши саундтрек до російського фільму і відзняла на нього кліп. Режисером відео традиційно виступила продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна. У кліпі показані кадри з фільму "Гоголь.Вій", де можна знайти доволі багато містики, яка властива для Гоголя.

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"Лети" – історія самотності, наповненого таємницею. Як часто в житті ми біжимо від привидів, рятуємося у величезних кімнатах чужих душ, щоб забути одну єдину любов, яка була захисним колом, оберегом від зла і болю! Але ми втрачаємо її і залишається тільки "серце на пам'ять". Кожен, хто втрачав – почує в ній свою історію ", – говорить про кліп Лобода.

Прем'єра відеокліпу відбулася в Apple Music.

Світлана Лобода – "Лети": дивіться відео кліпу

Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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