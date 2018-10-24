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      Вагітна Меган Маркл виголосила першу офіційну промову: про що говорила герцогиня

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      Меган Маркл вперше виступила з промовою
      Меган Маркл вперше виступила з промовою / Getty images

      Королівське подружжя перебуває у мальовничій країні Фіджі. Там чарівна Меган Маркл, яка очікує на появу первістка, виголосила першу офіційну промову після весілля з принцом Гаррі.

      Відомо, що герцогиня Сассекська супроводжувала свого чоловіка під час його візиту до Міжнародного центру викладання та досліджень тихоокеанської культури і навколишнього середовища, що розташований на території Південнотихоокеанського університету. Саме там відбувся ораторський дебют Меган Маркл. 

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      Чарівна герцогиня Сассекська у яскравій сукні вийшла до студентів та працівників освіти. Представниця королівської родини виголосила промову, що надихнула чимало людей. Меган Маркл відзначила, що кожна людина повинна мати можливість реалізувати свій потенціал та отримати той фах, який принесе в майбутньому не тільки прибуток, але й задоволення. 

      "Кожен повинен мати можливість отримати освіту, яку він хоче. Але що ще важливіше – у кожного має бути право на отримання цієї освіти. А для жінок – це просто життєво важливо. Коли дівчатам дані необхідні для успіху інструменти, вони можуть відкривати неймовірні перспективи не тільки для себе, але й для оточуючих. Надання їм доступу до освіти є ключем до економічного і соціального розвитку", – зазначила Меган Маркл. 


      Меган Маркл вперше виступила з офіційною промовою / Getty Images

      Герцогиня Сассекська не оминула увагою свого навчання у США. За словами Меган Маркл отримати освіту їй було нелегко, адже батьки американки не є заможними, тому вона розраховувала на підтримку держави і соціальні стипендії. 

      "Як випускник університету, я знаю, що відчувають студенти – гордість і хвилювання. Ці почуття не покинуть вас – від моменту, коли ви отримали лист-підтвердження про зарахування і аж до захисту диплома, який ви готували зі своїми друзями-випускниками. Це неймовірна подорож, одна з ключових в житті будь-якої людини. Усвідомлюю, що існує безліч проблем, пов'язаних з можливістю дозволити собі її. Я з ними зіткнулася. Здобути вищу освіту мені вдалося завдяки стипендіям, програмам фінансової допомоги і підробіткам, всі доходи від яких йшли на оплату навчання. Можу сказати одне: це було того варте", – заявила Меган Маркл. 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Duchess of Sussex (@royalmeghan)

       

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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