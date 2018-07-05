Вагітна Піппа Міддлтон показала ніжний літній образ на Вімблдонському турнірі: фото

Сестра Кетрін Міддлтон Піппа відвідала матч Вімблдонського турнірі 2018, який проходить з 2 липня до 15 липня.

На публіку Піппа вийшла разом зі своїм молодшим братом 31-річним Джеймсом Міддлтоном, пише Daily Mail.

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Піппа Міддлтон прийшла на турнір з братом Джеймсом

Для тенісного турніру сестра герцогині, яка у червні підтвердила свою вагітність, обрала легку мереживну сукню білого кольору від Anna Mason. Її романтичний "луку" доповнювали блакитні еспадрилії на платформі, капелюшок та плетений клатч.

Сукня Піппи не приховувала її округли животик. За прогнозами, вона повинна народити уже в жовтні.