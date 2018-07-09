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Вагітна Піппа Міддлтон показала округлий живіт у блакитній сукні

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Піппа Міддлтон і кузина Люсі
Піппа Міддлтон і кузина Люсі / Instagram / @theroyalduchesses

Сестра герцогині Кебриджської Кейт Міддлтон, Піппа, стала однією із запрошених на святому таїнстві хрещення принца Луї. У королівську каплицю Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні, вона прийшла в ніжній сукні блакитного кольору, у якій добре виділявся округлий живіт.

Зараз 34-річна Піппа Міддлтон перебуває на 6 місяці вагітності, але не оминає всіх світських подій, зокрема хрещення свого племінника принца Луї. Хрещеними батьками принца Луї стали близькі друзі та родичі королівського подружжя, зокрема й інша кузина Кейт Міддлтон, Люсі.

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Саме з нею Піппа Міддлтон прибула в числі перших гостей на хрещення хлопчика. Для події жінка одягнула міді-сукню від Alexandra Rich блакитного кольору. Плаття містило довгі рукава, білий манжет та плісировану спідницю, які відмінно поєднувались між собою. Гудзики, які вертикально розміщувались вздвож сукні, чудово підкреслювали фігуру Піппи і виділяли округлий живіт.


Сестра Кейт Міддлтон Піппа (праворуч) та її кузина Люсі першими прибули на церемонію

Свій образ майбутня матуся доповнила туфлями моделі "Мері-Джейн" в сріблястому відтінку, а також традиційним капелюшком під колір вбрання і клатч в кольорі металік.

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Нагадаємо, що перші чутки про вагітність Піппи Міддлтон з'явилися в квітні цього року. Наприкінці червня жінка підтвердила вагітність і додала, що в жовтні народить первістка від 42-річного автогонщика Джеймса Меттьюза, з яким одружилась минулого року. 

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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