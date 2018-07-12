Вагітна Піппа Міддлтон повторила образ своєї сестри у Лондоні

Рідна сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, Піппа Міддлтон, відвідала разом з молодшим братом Джеймсом Вімблдонський турнір в Лондоні. Її обрав виявився дуже схожим до наряду Кетрін, яка з'явилась на публіці на початку травня.

34-річна Піппа Міддлтон зараз перебуває на 6 місяці вагітності від свого чоловіка Джеймса Меттьюза. Незважаючи на достатньо великий термін очікування первістка жінка не лінується відвідувати різні світські заходи.

Читайте також: Вагітна Піппа Міддлтон показала округлий живіт у блакитній сукні

Допис, поширений "Mega Vocês Shippam" (@megavocesshippam) 11 Лип 2018 р. о 2:19 PDT

Відтак, жінка в компанії свого молодшого брата з’явилась на Вімблдонський турнір в Лондоні, який близько двох тиднів відбувається щорічно в кінці червня та на початку липня на кортах. Для виходу Міддлтон обрала трендову сукню-сорочку, яка користується неабиякою популярність цього сезону.

Допис, поширений RoyaltyinArabic (@royaltyinarabic) 12 Лип 2018 р. о 2:49 PDT

Плаття у блакитно-білу смужку ніжно підкреслювалось пояском, зав’язаним на бант, а зручні "солом’яні" босоніжки, чорна сумочка та окуляри чудово доповнювали образ. Такий простий і стильний "лук" зможе повторити кожна модниця.

Допис, поширений Yahoo Style UK (@yahoostyleuk) 12 Лип 2018 р. о 2:40 PDT

Схожий наряд продемонструвала сестра Піппи – Кейт Міддлтон, яка через кілька тижнів після пологів підтримувала свого чоловіка на кінному поло. Тоді вона одягнула бюджетну літню сукню від Zara і солом’яні босоніжки.