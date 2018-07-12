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Вагітна Піппа Міддлтон повторила образ своєї сестри у Лондоні

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @ royaltyinarabic

Рідна сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, Піппа Міддлтон, відвідала разом з молодшим братом Джеймсом Вімблдонський турнір в Лондоні. Її обрав виявився дуже схожим до наряду Кетрін, яка з'явилась на публіці на початку травня.

34-річна Піппа Міддлтон зараз перебуває на 6 місяці вагітності від свого чоловіка Джеймса Меттьюза. Незважаючи на достатньо великий термін очікування первістка жінка не лінується відвідувати різні світські заходи.

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Відтак, жінка в компанії свого молодшого брата з’явилась на Вімблдонський турнір в Лондоні, який близько двох тиднів відбувається щорічно в кінці червня та на початку липня на кортах. Для виходу Міддлтон обрала трендову сукню-сорочку, яка користується неабиякою популярність цього сезону.

 

Плаття у блакитно-білу смужку ніжно підкреслювалось пояском, зав’язаним на бант, а зручні "солом’яні" босоніжки, чорна сумочка та окуляри чудово доповнювали образ. Такий простий і стильний "лук" зможе повторити кожна модниця.

 

Схожий наряд продемонструвала сестра Піппи – Кейт Міддлтон, яка через кілька тижнів після пологів підтримувала свого чоловіка на кінному поло. Тоді вона одягнула бюджетну літню сукню від Zara і солом’яні босоніжки.

 

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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