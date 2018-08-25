Вагітна Піппа Міддлтон з чоловіком відпочивають в сонячній Тоскані, – ЗМІ

Рідна сестра Кейт Міддлтон відправилась на відпочинок зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюзом у дивовижний регіон Італії – в Тоскану. Піппа Міддлтон, яка очікує на появу первістка, зупинилась в п'ятизірковому готелі Il Pellicano.

Про це повідомляють в Page Six.

Як сповіщають у виданні, розкішний готель розміщений на півострові Арджентаріо. Італійський курорт має власний пляж та вихід до моря, а сам готель розташований на стрімкому березі, де малолюдно і можна чудово усамітнитись подружній парі.

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Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 18 Сер 2018 р. о 10:14 PDT

Великий готельний комплекс, який був збудований в 1960-х роках, складається з центральної будівлі та кількох апартаментів, які оточені середземноморським садом. Сьогодні ж власник відпочинкової зони теж проживає в одному з будинків та стежить за порядком, однак забезпечує всім гостям обслуговування вищого класу. Всі відпочиваючі можуть провести час на відкритій терасі, в басейнах, ресторані та барі, а також у винному погребі. Доба проживання в такому готелі стартує від тисячі доларів.

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 12 Сер 2018 р. о 2:08 PDT

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 5 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 19 Чер 2018 р. о 10:28 PDT

Нагадаємо, що перші чутки про вагітність Піппи Міддлтон з'явилися в квітні цього року. Наприкінці червня жінка підтвердила вагітність і додала, що в жовтні народить первістка від 42-річного автогонщика Джеймса Меттьюза, з яким одружилась минулого року.