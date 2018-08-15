Вагітна Піппа Міддлтон зустрілася зі свекром, якого звинувачують у зґвалтуванні: фото

Вагітна сестра герцогині Кембриджської Кейт, Піппа Міддлтон зустрілася з родиною чоловіка. Зокрема, Піппа випила чаю з батьком коханого, 74-річним мільярдером Девідом Метьюзом, який напередодні потрапив у гучний секс-скандал.

Раніше повідомлялось, що свекра Піппи Міддлтон звинувачують у згвалтуванні неповнолітньої дівчини. Ані вік, ані імені потерпілої не розголошують. За інформацією ЗМІ, злочин мільярдер скоїв наприкінці 90-их. Девід Метьюз спростовує всі звинувачення та називає їх хибними.

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Тоді Девіда заарештували прямо в французькому аеропорту Орлі. Потім чоловіка випустили під заставу і ніхто не чув про свекра Піппи тривалий час.

Днями папараці таки вдалося зробити з ним кілька фото у компанії сестри герцогині Кембриджської. Піппа Міддлтон, її чоловік Джеймс Метьюз і його батьки пили чай у дворі їхнього будинку в Лондоні. Про це повідомляє видання Daily Mail.



Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками



Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками



Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками



Девід Метьюз