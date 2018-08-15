19:16
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вагітна Піппа Міддлтон зустрілася зі свекром, якого звинувачують у зґвалтуванні: фото

465 Читать новость на русском
Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / GettyImages

Вагітна сестра герцогині Кембриджської Кейт, Піппа Міддлтон зустрілася з родиною чоловіка. Зокрема, Піппа випила чаю з батьком коханого, 74-річним мільярдером Девідом Метьюзом, який напередодні потрапив у гучний секс-скандал.

Раніше повідомлялось, що свекра Піппи Міддлтон звинувачують у згвалтуванні неповнолітньої дівчини. Ані вік, ані імені потерпілої не розголошують. За інформацією ЗМІ, злочин мільярдер скоїв наприкінці 90-их. Девід Метьюз спростовує всі звинувачення та називає їх хибними.

Читайте також: Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом

Тоді Девіда заарештували прямо в французькому аеропорту Орлі. Потім чоловіка випустили під заставу і ніхто не чув про свекра Піппи тривалий час. 

Днями папараці таки вдалося зробити з ним кілька фото у компанії сестри герцогині Кембриджської. Піппа Міддлтон, її чоловік Джеймс Метьюз і його батьки пили чай у дворі їхнього будинку в Лондоні. Про це повідомляє видання Daily Mail.


Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками


Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками


Піппа Міддлтон з чоловіком і його батьками


Девід Метьюз

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Секс-скандал Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
сьогодні, 19:02 Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
Катерина Петренко
Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
Наталя Боднар
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
сьогодні, 17:05 Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сьогодні, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук