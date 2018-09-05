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Вагітна Регіна Тодоренко показала кадри з відпочинку в Одесі: фото

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Телеведуча українського походження Регіна Тодоренко відвідала рідну Одесу. Там зірка провела кілька днів.

Наречена російського співака Влада Топалова, яка очікує на появу первістка, вирішила зробити невеличку поїздку до рідної Одеси. Для цього у Регіни Тодоренко були кілька причин: її племінник пішов у перший клас, а батьки відсвяткували 35-ту річницю з дня одруження. 

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Саме такі приємні новини в сім'ї телеведучої змусили її покинути Москву та повернутись на кілька днів до сонячного курортного міста України. Регіна опублікувала кілька кадрів з Одеси та привітала всіх з Днем міста.

224 роки Одеса радує туристів своєю гостинністю, дає життя талановитим творчим людям і навчає на все дивитися з гумором. Саме тут народжуються найвеселіші, найдобріші, найсмішніші люди. І я цим пишаюсь!
– заявила Регіна Тодоренко. 

 

Окрім цього, телеведуча засвітила округлий живіт в спортивному костюмі. На жодному фото не було її обранця Влада Топалова. Ймовірно, до родичів вона приїхала без співака, а вже в Instagram-stories Регіна Тодоренко розповіла, що поспішає на потяг, відтак повертається назад до Росії. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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