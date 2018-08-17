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Вагітна Регіна Тодоренко показала свою фігуру в платті: фото

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Вагітна Регіна Тодоренко
Вагітна Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко засвітила округлий живіт в об'ємній сукні. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко більше не прагне приховувати свою вагітність. Знаменитість показує свій округлий живіт на фото, не соромлячись пишних та водночас чарівних форм. 

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Так, у блозі Регіни Тодоренко з'явилось фото, на якому вона позувала на фоні моря. Телеведуча красувалась перед камерою в об'ємному платті, яке підкреслило її вагітний живіт. Окрім цього, вона постала перед прихильниками без макіяжу, що неабияк сподобалось користувачам мережі. Щаслива посмішка та хвилясте волосся завершили look Регіни Тодоренко. 

 

Як виявилось, таким дописом телеведуча хотіла поділитись лайфхаками своєї подорожі в Греції. 

"Я оселилася на острові Крит, але мені на місці не сиділося, і всією сім'єю ми вирішили поїхати на Санторіні (розкішний архіпелаг островів, який здалеку засліплює красою білосніжних будиночків). З острова на острів можна дістатися кількома способами: літаком, яхтою або паромом. Я вибрала, як мені здається, найшвидший, комфортний і менш витратний – паром", – написала Регіна. 

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко вагітна первістком. Батьком її дитини є російський співак Влад Топалов, який одразу ж заручився з артисткою. Пара відправилась на відпочинок в Грецію, звідки знаменитості сповістили про майбутнє весілля. 

Теги: Новини України LifeStyle Греція Регіна Тодоренко відпочинок
Джерело: 24 Канал
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