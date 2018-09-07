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Вагітна Регіна Тодоренко показала, як займається спортом

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка очікує на появу первістка, продовжує виконувати фізичні вправи. З чималим животом зірка зайнялась йогою.

Після кількаденного відпочинку в сонячній Одесі, де батьки телеведучої відсвяткували 35-річчя свого шлюбу, Регіна Тодоренко повернулась до звичних буднів у Росії. Зірка показала, як вона проводить вільний від роботи час. 

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На кадрах вагітна Регіна Тодоренко на килимку для йоги виконує вправи. При цьому зірці абсолютно не заважає чималий живіт, який видніється у чорній приталеній формі. Відео знаменитість пришвидшила та додала до нього пісню Джастіна Тімберлейка, яка додала до ролику кумедності. 

Вже дуже давно не займалася. Ось згадалося декілька асан, які допомогли мені прокинутися і підбадьоритися. Якщо чесно, мені дуже потрібен Йога-майстер, такий як в Індії,
– зізналась Регіна Тодоренко. 

 

За лічені години майже півмільйона користувачів мережі вподобали допис Регіни Тодоренко. Люди засумнівались, що вагітна жінка може настільки легко виконувати такі асани. 

Окрім цього, будучи в Одесі, зірка не упустила можливості покупатись із дельфінами. Регіна Тодоренко показала, як вона щаслива цілується з чарівним ссавцем. 

 

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко спершу емігрувала до Сполучених Штатів Америки, де зірка навчалась на кінорежисера. Згодом телеведуча оголосила, що таки має стосунки з російським співаком Владом Топаловим. Перед заручинами з артистом Регіна Тодоренко показала округлий вагітний живіт на світському заході, чим викликала шквал коментарів у мережі. Відомо, що тепер телеведуча остаточно переїхала до Росії, де оселилась в помешканні Влада Топалова.

Теги: LifeStyle Регіна Тодоренко Йога
Джерело: 24 Канал
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