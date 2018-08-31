Вагітна Регіна Тодоренко приїхала до Києва: фотофакт

Невдовзі телеведуча Регіна Тодоренко вперше стане мамою. Однак лежати в очікуванні первістка зірка не має наміру, тому активно проводить свої будні, записуючи своє шоу та беручи участь у стильних фотосесіях. Тепер же Регіна приїхала в Київ.

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка заручилась з російським співаком Владом Топаловим та проживає в РФ, повернулась до України. Відповідне фото вона опублікувала в своєму блозі.

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На знімку щаслива Тодоренко позує на фоні міста, безтурботно піднявши руки вгору. Телеведуча позувала перед камерою у костюмі гірчичного кольору, який підкреслив її вагітний живіт.

Який же все-таки Київ теплий. Все в цьому місті гармонійно: вулиці, будиночки, парки, ресторани і найулюбленіший напій – какао в "чашці". Навіть, незважаючи на те, що моє рідне місто – Одеса, саме тут я вивчилася на режисера, тут написала свою першу пісню, тут дала свій перший концерт, тут почала заробляти і сама себе забезпечувати!

– зізналась Регіна Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 31 Сер 2018 р. о 3:15 PDT

Окрім цього, в Instagram-Stories телеведучої з'явилось відео, як вона проїжджає повз стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. У ролику Регіна Тодоренко щасливо вигукує, що вона повернулась до Києва. Наразі невідомо, яка мета візиту вагітної телезірки.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко спершу емігрувала до Сполучених Штатів Америки, де зірка навчалась на кінорежисера. Згодом телеведуча оголосила, що таки має стосунки з російським співаком Владом Топаловим. Перед заручинами з артистом Регіна Тодоренко показала округлий вагітний живіт на світському заході, чим викликала шквал коментарів у мережі. Відомо, що тепер телеведуча остаточно переїхала до Росії, де оселилась в помешканні Влада Топалова.