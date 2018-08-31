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Вагітна сестра Кейт Міддлтон оселиться в розкішному маєтку

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Фото з вільних джерел

Сестра Кейт Міддлтон – Піппа – готується до переїзду в розкішний маєток. Разом із чоловіком мільйонером Джеймсом Меттьюсом вона вже перевозить свої речі до будинку.

Про це повідомляє журнал Elle

Одна з найвідоміших пар Великобританії активно готується до появи первістка. Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюс після відпочинку в сонячній Тоскані розпочали підготовку до переїзду в розкішний будинок. 

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За інформацією ЗМІ, нове помешкання сестри Кейт Міддлтон розташоване в Західному Лондоні. Його вартість сягає 17 мільйонів фунтів стерлінгів. Перед тим, як оселитись у будинку Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюс провели ремонт в кімнатах та облаштували кілька відпочинкових зон для дитини. 

Папараці вдалось сфотографувати подружжя, коли вони контролювали процес перевезення елементів інтер'єру до нового помешкання. На знімках видно, як вагітні Піппа Міддлтон в буденних речах скеровує вантажників до будинку та вказує, куди їм потрібно ставити ті чи інші речі. До сестри герцогині Кембриджської приєднався і її чоловік Джеймс. 


Піппа Міддлтон з чоловіком


Вагітна Піппа Міддлтон


Сестра Кейт Міддлтон переїжджає в розкішний будинок

До слова, за останні кілька місяців вагітна сестра Кейт Міддлтон не мала наміру відлежуватись на дивані. Піппа займалась спортом та активно брала участь у фотосесіях. 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Кейт Міддлтон Великобританія
Джерело: 24 Канал
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