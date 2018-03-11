Вагітна сестра Кім Кардашян влаштувала гламурну вечірку перед народженням первістка

Світська левиця та одна із сестер сімейства Кардашян-Дженнер, Хлої Кардашян, вже ось-ось має народити свого первістка. В честь такої події вона влаштувала стильну вечірку.

Такі події часто організовують зірки в Голлівуді, а особливо – сестри Кардашян. Нещодавно одну зі схожих влаштувала Кім Кардашян перед народженням її третьої дитини – доньки Чікаго від сурогатної матері, а згодом, як виявилось, таке ж святкування організувала і Кайлі Дженнер перед народженням доньки Стормі.

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Подія, ймовірно, відбулась у будинку сімейства Кардашян, на яку були запрошені найрідніші друзі та родичі Хлої. Відповідні фото зі святкування зірка опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Майбутня матуся провела стилізовану вечірку в рожевих тонах, через що можна вважати, що у неї народиться також донечка. Спонсором вечірки була компанія Amazon Echo, через яку більшість конкурсів та увага була присвячена саме розробнику розумних динаміків.



Хлої Кардашян з сестрою Кортні

В якості головної зірки вечірки Хлої обрала для образу стильну рожеву міні-сукню з блискітками, яка ідеально підкреслювала великий округлий живіт, та рожеве пальто. Виглядала вона просто бездоганно.