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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вагітна Світлана Тарабарова підкорила мережу ніжними знімками

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Вагітна Світлана Тарабарова
Вагітна Світлана Тарабарова / Фото із соцмереж

Українська співачка Світлана Тарабарова насолоджується останніми тижнями вагітності. Зірка знялась у чуттєвій фотосесії, показавши округлий живіт.

Рудоволоса Світлана Тарабарова невдовзі стане мамою. Артистка з нетерпінням чекає на появу первістка, зізнаючись, що мріє вже побігати зі своєю дитиною.

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Впіймала. Вже зовсім скоро будемо бігати разом,
– написала Світлана Тарабарова, позуючи біля футбольних воріт. 

 

Варто зазначити, що від вагітності артистка отримує задоволення. Це видно в десятках фотографій, які з'являються у блозі Світлани Тарабарової. Перед пологами зірка вирішила показати результати чуттєвої зйомки, зробленої на природі. 

"Хочу запам‘ятати себе такою – спокійною і щасливою", – зворушливо написала Світлана Тарабарова.

Співачка позувала перед камерою у ніжних сукнях, які підкреслили її округлий живіт. Зірка змінила кілька образів, чим зачарувала користувачів мережі.

 

Нагадаємо, що про вагітність Світлана Тарабарова повідомила в травні 2018 року, коли перебувала вже на 6 місяці. Батьком її дитини є музичний продюсер Олексій Боднар, з яким артистка перебуває у шлюбі з 2016 року.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами Світлана Тарабарова
Джерело: 24 Канал
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