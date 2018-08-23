Вагітна Світлана Тарабарова підкорила мережу ніжними знімками

Українська співачка Світлана Тарабарова насолоджується останніми тижнями вагітності. Зірка знялась у чуттєвій фотосесії, показавши округлий живіт.

Рудоволоса Світлана Тарабарова невдовзі стане мамою. Артистка з нетерпінням чекає на появу первістка, зізнаючись, що мріє вже побігати зі своєю дитиною.

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Впіймала. Вже зовсім скоро будемо бігати разом,

– написала Світлана Тарабарова, позуючи біля футбольних воріт.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 20 Сер 2018 р. о 9:33 PDT

Варто зазначити, що від вагітності артистка отримує задоволення. Це видно в десятках фотографій, які з'являються у блозі Світлани Тарабарової. Перед пологами зірка вирішила показати результати чуттєвої зйомки, зробленої на природі.

"Хочу запам‘ятати себе такою – спокійною і щасливою", – зворушливо написала Світлана Тарабарова.

Співачка позувала перед камерою у ніжних сукнях, які підкреслили її округлий живіт. Зірка змінила кілька образів, чим зачарувала користувачів мережі.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 22 Сер 2018 р. о 12:18 PDT

Нагадаємо, що про вагітність Світлана Тарабарова повідомила в травні 2018 року, коли перебувала вже на 6 місяці. Батьком її дитини є музичний продюсер Олексій Боднар, з яким артистка перебуває у шлюбі з 2016 року.