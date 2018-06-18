Вагітна Світлана Тарабарова поділилась радісною звісткою
Українська співачка Світлана Тарабарова, яка зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем очікує на появу хлопчика, поділилась, що сьогодні вперше почула стук серця свого первістка.
Про це щаслива зірка повідомила у своєму Instagram. За її словами, це просто якась "магія" почуття серцебиття своєї дитини.
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Сьогодні вперше і так чітко почула стук серця нашого малюка. В собі. Не передати, що я зараз відчуваю, все ранок посмішка на обличчі, це чудо... Це магія... Мами, відгукніться. Підкажіть, як не посміхатися, як маленька дитина, весь день?,
– йдеться у підписі до фото усміхненої Світлани.
Вагітна Світлана Тарабарова
Сьогодні Тарабарова також опублікувала миле фото з чоловіком Олексієм, яке підписала: "1+1=3".
Варто додати, що майбутня матуся нещодавно опублікувала спокусливе фото, на якому позує в чорній маленькій сукні, що чудово підкреслює округлий живіт.
Нагадаємо, що вперше про очікування дитини Світлана Тарабарова повідомила в травні, – тоді співачка перебувала на 6 місяці вагітності. Батьком спільної дитини став її музичний продюсер Олексій Боднар, з яким жінка перебуває у шлюбі з 2016 року.