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Вагітна Світлана Тарабарова поділилась радісною звісткою

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Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем очікує на появу хлопчика, поділилась, що сьогодні вперше почула стук серця свого первістка.

Про це щаслива зірка повідомила у своєму Instagram. За її словами, це просто якась "магія" почуття серцебиття своєї дитини.

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Сьогодні вперше і так чітко почула стук серця нашого малюка. В собі. Не передати, що я зараз відчуваю, все ранок посмішка на обличчі, це чудо... Це магія... Мами, відгукніться. Підкажіть, як не посміхатися, як маленька дитина, весь день?,
– йдеться у підписі до фото усміхненої Світлани.


Вагітна Світлана Тарабарова

Сьогодні Тарабарова також опублікувала миле фото з чоловіком Олексієм, яке підписала: "1+1=3".

 

Варто додати, що майбутня матуся нещодавно опублікувала спокусливе фото, на якому позує в чорній маленькій сукні, що чудово підкреслює округлий живіт.

 

Нагадаємо, що вперше про очікування дитини Світлана Тарабарова повідомила в травні, – тоді співачка перебувала на 6 місяці вагітності. Батьком спільної дитини став її музичний продюсер Олексій Боднар, з яким жінка перебуває у шлюбі з 2016 року.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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