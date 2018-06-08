Вагітна Світлана Тарабарова показала кумедне фото з чоловіком

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка очікує на появу первістка, замилувала кумедним фото зі своїм чоловіком – продюсером Олексієм Бондарем. Світлина з'явилась на Instagram-сторінці зірки.

Всередині травня 2018 року Світлана Тарабарова несподівано оголосила, що вагітна первістком. Прихильники побачили перше фото округлого живота співачки та намагались вивідати, кого саме чекає подружжя – хлопчика чи дівчинку. Це артистка ретельно приховує, а от свого чоловіка радісно показує у соціальній мережі.

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На новому знімку Світлана Тарабарова стоїть поруч з Олексієм Бондарем. Чоловік мило посміхається пере камерою, обіймаючи свою вагітну дружину. А от співачка вирішила додати до знімку трішки дитячості, показавши язика.

Два серця б'ються разом... Ой, перепрошую, три,

– написала Світлана Тарабарова.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 6 Чер 2018 р. о 2:21 PDT

Це одне із небагатьох спільних фото подружжя, яке опублікувала співачка у своїй соціальній мережі. Водночас Світлана Тарабарова похизувалась знімками з округлим животом.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 3 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

Допис, поширений користувачем @tarabarova 5 Чер 2018 р. о 10:52 PDT

Допис, поширений користувачем @tarabarova 5 Чер 2018 р. о 1:34 PDT