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Вагітна Світлана Тарабарова показала кумедне фото з чоловіком

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Світлана Тарабарова показала фото з чоловіком
Світлана Тарабарова показала фото з чоловіком / Фото з вільних джерел

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка очікує на появу первістка, замилувала кумедним фото зі своїм чоловіком – продюсером Олексієм Бондарем. Світлина з'явилась на Instagram-сторінці зірки.

Всередині травня 2018 року Світлана Тарабарова несподівано оголосила, що вагітна первістком. Прихильники побачили перше фото округлого живота співачки та  намагались вивідати, кого саме чекає подружжя – хлопчика чи дівчинку. Це артистка ретельно приховує, а от свого чоловіка радісно показує у соціальній мережі. 

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На новому знімку Світлана Тарабарова стоїть поруч з Олексієм Бондарем. Чоловік мило посміхається пере камерою, обіймаючи свою вагітну дружину. А от співачка вирішила додати до знімку трішки дитячості, показавши язика.

Два серця б'ються разом... Ой, перепрошую, три,
– написала Світлана Тарабарова. 

 

Це одне із небагатьох спільних фото подружжя, яке опублікувала співачка у своїй соціальній мережі. Водночас Світлана Тарабарова похизувалась знімками з округлим животом.

 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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