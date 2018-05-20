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Вагітна Світлана Тарабарова показала великий округлий живіт у сяючій сукні: фото

243 Читать новость на русском
Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка лише лише два дні тому сповістила про свою першу вагітність, вийшла на сцену музичної премії "Золота жар-птиця 2018" і продемонструвала свій округлий живіт у вишуканій сукні.

Так, зірка вперше вийшла на публіку після новини про вагітність та показала всім, як можна чарівно та впевнено виглядати навіть на 6 місяці вагітності. На премії "Золота Жар-птиця" в Національному палаці "Україна" їй навіть вдалось отримати нагороду в номінації "Прорив року".

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Для червоної доріжки музичної премії "Золота Жар-птиця" в Національному палаці "Україна" у Києві артистка обрала довге сріблясте плаття, яке ідеально підкреслювало її живіт. Свій образ Світлана доповнила яскравим макіяжем і підібраною зачіскою. Майбутня зіркова матуся виглядала дуже щасливою. Артистку на церемонії супроводжував її чоловік – продюсер Олексій Бондар.

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Вагітна Світлана Тарабарова

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Зіркові мами Мода
Джерело: 24 Канал
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