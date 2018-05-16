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Вагітна Єва Лонгорія знялась у чуттєвій фотосесії перед пологами

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Вагітна Єва Лонгорія для Iris Covet Book
Вагітна Єва Лонгорія для Iris Covet Book / Instagram / @evalongoria

Американська кіноактриса Єва Лонгорія, яка нещодавно отримала іменну зірку на Алеї Слави в Голлівуді, вже зовсім скоро повинна народити свого первістка від Хосе Бастона. На останніх тижнях вагітності зіркову матусю запросили стати зіркою нового випуску видання Iris Covet Book.

43-річна кіноакторка знялась для глянцю Iris Covet Book в об’єктиві Грега Свалеса. На знімках Єва постає в легких та світлих сукнях, які чудово підкреслюють її великий округлий живіт. Деякі світлини вийшли доволі пікантними, оскільки Лонгорія часто оголювала свої ноги і живіт та показувала відверте декольте, але незважаючи на це роль матусі при надії їй дуже пасує.

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Вагітна Єва Лонгорія для Iris Covet Book

На інших кадрах актриса приміряла купальники, майки та прозорі блузи, які підкреслювали її фігуру, а образи завершували природні зачіски, макіяж та вишукані прикраси. В інтерв’ю журналу Єва поділилася, як вона та її чоловік намагались на початку вагітності приховати від сторонніх очей її живіт.

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"До вагітності я могла трохи погладшати, а для преси цього було достатньо, щоб оголосити, що чекаю на дитину. Коли ж ми з чоловіком дізналися, що я дійсно вагітна, він намагався приховати цю новину від журналістів. Тоді я сказала йому: "Не турбуйся, вони весь час пишуть, що я вагітна. Все нормально. Зараз вони оголосять, що я переїдаю, а я скажу, мовляв, ні, тепер я насправді вагітна!" – кумедно зазначила зірка.

Хто така Єва Лонгорія?

Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

Теги: Мода LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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