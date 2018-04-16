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Вагітна Єва Лонгорія зворушливо привітала чоловіка з 50-річчям

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Єва Лонгорія і Хосе Антоніо Бастон
Єва Лонгорія і Хосе Антоніо Бастон / Фото з відкритих джерел

Голлівудська кіноактриса Єва Лонгорія, яка вперше перебуває на останніх місяцях вагітності, залишила у мережі ніжну публікацію, де привітала свого чоловіка-бізнесмена Хосе Антоніо Бастона з днем народження, яке відбулось 13 квітня.

Відповідний допис майбутня зіркова матуся залишила на сторінці в Instagram.

"Вітаю з днем ​​народження самого кращого чоловіка на світі! Я така щаслива, що ти мій партнер по життю, мій чоловік, мій кращий друг, моє все! Я сподіваюся, що наступні 50 років проведу разом з тобою, посміхаючись і насолоджуючись кожним моментом життя, які нам дарує Бог. Люблю тебе, кохання всього мого життя! З днем ​​народження!", – привітала Єва свого чоловіка з 50-річчям.

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Єва Лонгорія і Хосе Антоніо Бастон

Для святкування чоловікових уродин актриса обрала чорне плаття з відвертим декольте, яке чудово підкреслювало її округлий живіт.


Єва Лонгорія з мамою Еллою Марелес на дні народження чоловіка

Варто додати, що Єва Лонгорія і Хосе Антоніо Бастон перебувають в офіційному шлюбі з 2016 року. Перед цим Єва Лонгорія була двічі одружена: з Тайлером Крістофером (2002-2004 рр.) та з Тоні Паркером (2007-2011 рр.). А от в третього чоловіка – Хосе Антоніо Бастона вже вже є троє дітей від попереднього шлюбу з Наталією Есперон (1995–2005 рр.).

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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