Вагітність Лободи була незапланованою, – продюсер

Продюсер LOBODA Нателла Крапівіна розповіла, що вагітність української співачки Світлани Лободи була незапланованою, проте бажаною.

Про це Крапівіна повідомила в інтерв'ю "Комсомольській правді".

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Я звертала увагу, що деякі зміни емоційні в ній відбуваються, і навіть одного разу запитала, на який отримала впевнене: "Ні, це неможливо". А через пару тижнів вона подзвонила мені з американських гастролей і, ледве дихаючи, буквально пошепки повідомила про те, що чекає дитину. Звичайно, для мене це був шок, певною мірою. У мене був розписаний рік жорстко, щільно, і довелося дуже багато всього змінити. Щоб дійсно увійти в цей режим новий, тому що будь жінка хоч артист, хоч космонавт, але вагітність змінює дуже багато в сприйнятті дійсності,

– розповіла вона.

Крім того, продюсер додала, що вони чекають на повернення Світлани Лободи зі своїми концертами в Україну.

"І як тільки у нас з'явиться абсолютна впевненість в тому, що ми можемо тут гастролювати і нічого не загрожує людям, ми повернемося і зробили не тур по маленьким залам, це буде тур по величезних майданчиків, ми зробимо приголомшливе шоу", – заявила Крапівіна.

Нагадаємо, Світлана Лобода народила доньку 24 травня в Медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі, США. Це вже друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну.