"Вагітний" Олександр Педан спародіював знамениту Бейонсе: кумедне фото

Український ведучий і шоумен Олександр Педан кумедно спародіював відомі знімки західних знаменитостей і розповів про це своїм шанувальникам у соціальних мережах.

Нові знімки Педан опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, телеведучий підготував збірку фотографій, на яких він перетворився на вагітну Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом і Кріштіану Роналду, коли той прибув до пологового будинку.

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"Ось вам свіженька порція фоток які я повторив у новому відео", – повідомив Олександр.



Олександр Педан спародіював Бейонсе



Олександр Педан спародіював Кайлі Дженнер



Олександр Педан спародіював Кріштіану Роналду

На своєму YouTube-каналі Олександр Педан опублікував відео, де показав, як створювався кожен образ-пародія.

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